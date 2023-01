Biasin: «Inzaghi, errori contro l’Empoli. Ma altri non fanno bella figura»

Dopo la sconfitta dell’Inter contro l’Empoli, tante sono le critiche piovute sulla squadra. Anche e soprattutto sul tecnico Simone Inzaghi. Di questo ha parlato il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin

ERRORI – Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulle colpe di Simone Inzaghi per la sconfitta dell’Inter contro l’Empoli. Per poi rivolgersi ai suoi critici più feroci, attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale: “Inzaghi contro l’Empoli ha certamente commesso degli errori, ma chi in meno di una settimana passa dalla celebrazione all’esecuzione sommaria non è che ci fa una gran figura“.