Ibrahimovic: «Due mesi per capire chi vincerà. Le altre infatti…»

L’Inter domani alle 18 è pronta ad ospitare a San Siro il Sassuolo di Dionisi. Una sfida non semplice sulla carta visti tanti giocatori di qualità dei neroverdi. I nerazzurri devono tornare a macinare punti per continuare la corsa scudetto. Intanto ecco il pensiero di Zlatan Ibrahimovic.

EQUILIBRIO – L’Inter deve tornare a far punti dopo il solo punto racimolato tra Milan e Napoli. Domani contro il Sassuolo però non sarà facile vista la alta qualità dei giocatori neroverdi. Dunque servirà la massima concentrazione e il massimo sforzo per continuare la lotta proprio con Milan e Napoli. Ieri sera intanto, intervenuto ai microfoni di Radio 105, l’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha fatto il punto sulla Serie A. «Questo campionato mi sembra equilibrato. Chi è più forte da febbraio-marzo, vincerà. Anche perché ora iniziano le partite europee per le altre. Quando sono arrivato io, la Serie A era diversa, era piena di superstars. Mentre oggi è più collettivo. Se vincessi con questa squadra mi darebbe più soddisfazione di dieci anni fa». Va ricordato infatti che il Milan non ha impegni nelle coppe europee. Una cosa successa l’anno scorso all’Inter.