Inter, col Sassuolo torna Barella: il sardo può essere motore della svolta

Inter-Sassuolo vedrà il ritorno di Barella. Il centrocampista è chiamato a tornare al suo rendimento migliore, per trascinare la squadra dopo il periodo più difficile.

RITORNO DA TITOLARE – Inter-Sassuolo vedrà il ritorno di Barella dopo la squalifica in Champions League. Un fatto non banale vista l’importanza del sardo nel centrocampo nerazzurro. Un ritorno sensibile, che in mezzo deve pesare. Proprio il numero ventitré infatti dovrà dimostrare qualcosa.

FARE UN PASSO AVANTI – I motivi sono presto detti. Il primo è appunto la squalifica contro il Liverpool. Un errore di mesi fa, il cui peso però si è concretizzato adesso. E si è sentito eccome. Barella deve farsi perdonare, e il Sassuolo è l’occasione ideale. Perché in campionato serve correre e chi meglio di lui per dare l’esempio. Il secondo è la squalifica di Brozovic. Senza il croato i titolari residui sono chiamati a fare un passo in avanti. Calhanoglu e Barella, servono loro per prendere in mano la mediana e surrogare i compiti del compagno assente. Un compito delicato, che richiede personalità e qualità. E mette ancora di più i rilettori sul numero ventitré. Ce n’è poi un terzo.

VOLTARE PAGINA – Barella ha abituato a elevati standard di rendimento. Per impatto generale sulle partite. Corsa, contributo tattico, gol, assist. Nell’ultimo, difficilissimo, periodo nerazzurro però non ha brillato. Non c’è stata una gara col suo marchio. Si è trovato in secondo piano, perso tra il folto dei centrocampisti avversari. Il Liverpool, con l’assenza forzata, mette un punto. Ora serve una svolta. All’Inter serve il suo trascinatore in mezzo al campo.