Hernanes: «Lugano-Inter? Bel test per preparare stagione! Una difficoltà»

Hernanes ha parlato ai microfoni di Sportitalia a pochi minuti dal calcio di inizio di Lugano-Inter, prima amichevole stagionale della squadra di Inzaghi. L’ex centrocampista brasiliano sarà il commentatore tecnico della sfida

Queste le parole di Hernanes: «È un piacere commentare questo match, speriamo sia una bella partita. Che Inter mi aspetto? Il Lugano sta per iniziare il campionato, fisicamente sarà molto più pronto. L’Inter ha giocatori più forti come Lukaku, Lautaro Martinez, Mkhitaryan. È un bel test per preparare la stagione nel miglior modo possibile».