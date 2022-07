Croci-Torti (all. Lugano): «Io abbonato dell’Inter da 15 anni! Che emozione»

Mattia Croci-Torti nel prepartita di Lugano-Inter (QUI le formazioni ufficiali), prima amichevole stagionale dei nerazzurri, intervistato da Sportitalia ha parlato dell’importante sfida di oggi considerando la sua fede nerazzurra, ma anche l’imminente inizio del campionato svizzero.

DA TIFOSO – Mattia Croci-Torti, allenatore del Lugano e grande tifoso nerazzurro, è emozionato per questa amichevole e su Sportitalia ha commentato così: «Simpatizzante Inter? Ho l’abbonamento da 15 anni nel settore arancio dell’Inter, quindi direi di sì (ride, ndr). Noi arriviamo a cinque giorni dall’inizio del campionato, cerchiamo di vedere una squadra già pronta, per noi è un test importante perché siamo vicini alla partita di domenica contro il Sion. Giocare con un avversario di questo livello stimola sempre. Ritorno di Romelu Lukaku? Per noi è una bella notizia, per i miei ragazzi invece sarà un pieno di fiducia. Più la squadra è stimolata e più gioca alla grande, lo abbiamo dimostrato così oggi. Mkhitaryan trequartista? Ho sbirciato l’amichevole di due giorni fa e ho visto che hanno giocato con Correa da 10, cercheremo di metterli in difficoltà».