Hernanes: «Inter, ora è più difficile! Lautaro Martinez deve fare una cosa»

Hernanes ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marco Barzaghi nella quale parla di svariati argomenti, tra i quali la lotta scudetto tra Inter, Milan e Napoli nonché il momento nerissimo di Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni

LOTTA (RI)APERTA – Hernanes ai microfoni di Marco Barzaghi parla del calo di rendimento dell’Inter e della lotta scudetto con Napoli e Milan: «Quando sono arrivato in Italia un mese e mezzo fa, ho visto l’Inter e ho detto che avrebbe rivinto sicuramente. Poi nelle ultime settimane c’è stato questo calo di prestazioni e risultati, adesso secondo me è una lotta aperta. La vedo più dura per l’Inter anche se è una delle tre favorite. Però adesso è più complicato. Chi vince lo scudetto? Secondo me ancora l’Inter ma deve riprendere la strada. Vediamo in Champions League come va a finire, è dura rimontare a Liverpool».

CALCIO COME LA VITA – Hernanes, soprannominato non a caso il Profeta, analizza il calo dell’Inter in maniera più riflessiva: «Contraccolpo psicologico dopo la sconfitta nel derby? Per me il calcio è molto simile alla vita, quello che raccogli in questo momento è frutto di ciò che hai preparato e seminato in precedenza. Quindi, se l’Inter è arrivata in quel momento a dominare senza vincere non è per la partita in sé ma forse perché dopo la Supercoppa ha avuto un po’ di appagamento ed è il riflesso della sconfitta nel derby. Quindi deve ricominciare a prepararsi bene dimenticando quello che ha già vinto per poter ripartire, altrimenti le altre squadre hanno fame».

COSE SEMPLICI – Per finire Hernanes manda un messaggio a Lautaro Martinez prendendo come ispirazione Michael Jordan: «Un consiglio a Lautaro? Il consiglio in realtà è quello che applicavo nei miei momenti difficili, l’ho preso dal campione assoluto del basket, vale a dire Michael Jordan. Lui diceva che quando si comincia a sbagliare si deve tornare alle cose semplici. Quindi, se il risultato non è quello che si aspetta e che ci aspettiamo anche noi, vuol dire che non sta facendo al meglio qualcosina. Dovrà rimettersi a curare i dettagli per poter tornare a fare quello che lui sa fare meglio in campo».