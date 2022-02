Jurgens ancora in gol, Inter Primavera avanti al 45′ contro il Bologna

Inter-Bologna, si è appena chiuso il primo tempo del match della ventesima giornata del Campionato Primavera 1. È 1-0 al Breda di Sesto San Giovanni, gol di Jurgens al suo terzo sigillo nel mese di febbraio (su quattro complessivi).

INTER-BOLOGNA PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – Meglio l’Inter in avvio seppur senza sfondare, dopo dieci minuti su palla persa in uscita Oliver Jurgens dal limite si libera e calcia, lo mura Kévin Mercier. Al 18′ grandissima occasione per Giovanni Fabbian, su cross da sinistra calcia al volo e il portiere ospite Nicola Bagnolini risponde con un prodigio. Non tantissimi spunti, ma al 33′ l’Inter riesce a passare: Fabio Abiuso va per ricevere un assist di Franco Carboni, ma è Niklas Pyythia a servire Jurgens che solo davanti a Bagnolini lo supera con un tiro piazzato. Un errore difensivo al 35′ favorisce Kalle Wallius: palla alta. Fa tutto da solo al 38′ Franco Carboni nell’insolita posizione di esterno destro, dal fondo calcia col sinistro e Bagnolini si oppone. Si va all’intervallo senza recupero e con una richiesta di rigore per un evidente tocco di mano di Riccardo Stivanello. L’arbitro, anziché indicare il dischetto, fischia due volte e manda quindi le squadre al riposo. Inter avanti ma proteste finali perché la scorrettezza sembrava evidente.

INTER-BOLOGNA PRIMAVERA 1-0 AL 45′ – IL TABELLINO

Inter (4-3-2-1): Rovida; Zanotti, Moretti, Hoti, F. Carboni; Fabbian, Sangalli, C. Casadei; V. Carboni, Jurgens; Abiuso.

In panchina: Basti, Botis, Fontanarosa, Silvestro, Andersen, Grygar, Mirarchi, Pelamatti, Owusu, Curatolo, Zuberek, Peretti.

Allenatore: Cristian Chivu

Bologna (3-4-1-2): Bagnolini; Stivanello, Mercier, Motolese; Wallius, Pyythia, Bynoe, Annan; Urbanski; Pagliuca, Paananen.

In panchina: Franzini, Cavina, Sakho, J. Casadei, Raimondo, Arnofoli, Corazza, Cossalter, Wieser, Cupani, Pietrelli, Lahdenmaki.

Allenatore: Luca Vigiani

Arbitro: Stefano Nicolini della sezione di Brescia (Paggiola – Bianchi)

Gol: 33′ Jurgens

Ammoniti: Bynoe, Pagliuca (B)

Recupero: 0′ PT