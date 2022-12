Hamsik: «Molte squadre mi volevano, Mazzarri voleva portarmi all’Inter!»

L’ex bandiera del Napoli, Hamsik, ha rivelato qualche retroscena di mercato durante la sua esperienza in Italia. Racconta di come anche l’Inter lo cercò durante l’era Mazzarri

POSSIBILITÀ DI ADDIO − Marek Hamsik, intervistato da Dazn, ha rivelato qualche retroscena di mercato: «C’erano sicuramente delle possibilità di lasciare Napoli, molte squadre mi volevano. In primis il Milan di Allegri, anche Walter Mazzarri quando è andato all’Inter mi voleva. Anche la Juventus mi ha cercato ma lì non sarei mai andato. Stavo bene al Napoli, la società mi dava quello che volevo. Quindi non c’era alcuna intenzione e volontà di andare via».