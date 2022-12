De Grandis: «Perisic l’unico a saltare l’uomo. Alvarez? Super Mondiale!»

De Grandis commenta la semifinale del Mondiale Argentina-Crozia. Intervenuto nel corso della trasmissione “Il Calcio È Servito”, il giornalista si sofferma sulla prestazione dell’ex laterale dell’Inter, Perisic, e di Alvarez. Di seguito le dichiarazione dell’opinionista di Sky Sport 24.

PERSONALITÀ – All’indomani di Argentina-Croazia (vedi diretta video), Stefano De Grandis valuta le prestazioni di due protagonisti della semifinale del Mondiale. Intervenuto nel corso della trasmissione “Il Calcio È Servito”, il giornalista dice: «Nella Croazia si è sentita l’assenza della punta. La mancanza di idee in avanti è stata decisiva nella sconfitta. L’unico che provava a saltare l’uomo era Ivan Perisic. Juliàn Alvarez mi ha impressionato in questo Mondiale. Ieri era un invasato, non soltanto perché si è guadagnato il rigore. Ma anche perché, nei contropiedi dell’Argentina, lui sfruttava il fatto che i compagni portassero via l’uomo e andava da solo. Questo significa che ha forza nelle gambe, ha personalità». Questo il pensiero di De Grandis, ospite nello studio di Sky Sport 24, su Perisic, ex giocatore dell’Inter e su Alvarez.