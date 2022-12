Inter, allarme in avanti: Inzaghi si ripara con Mkhitaryan. Nuovo ruolo − SM

Qualche problema in attacco per l’Inter in questa fase di preparazione dicembrina. Tra Lukaku non al meglio, Lautaro Martinez ai Mondiali e Correa forfait. Mkhitaryan sarà il jolly su cui fare affidamento

JOLLY − Mkhitaryan si scopre super jolly dell’Inter. In assenza di Lukaku, Lautaro Martinez e Correa, Simone Inzaghi è chiamato a correre ai ripari in attacco. Dunque, sarà proprio l’armeno ad avanzare la sua posizione a sostegno di Edin Dzeko. Lo riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset, il quale si è anche focalizzato sul programma di ritorno di Big (vedi articolo). Come contro il Salisburgo, autore di un gol, Mkhitaryan anche a Siviglia contro il Betis sarà la seconda punta al fianco del Cigno di Sarajevo.