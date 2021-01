Grifo: “Da piccolo facevo il tifo per l’Inter! Spiego il motivo”

Vincenzo Grifo

Grifo, attaccante esterno del Friburgo, è uno dei giocatori dal miglior rendimento della Bundesliga in questa prima parte di stagione. Il giocatore italo-tedesco, di recente in gol con la Nazionale di Mancini, ha rilasciato una breve intervista a “Cronache di spogliatoio” e, fra le varie cose, ha rivelato il tifo per l’Inter da bambino.

LA PREFERENZA – Vincenzo Grifo in passato è stato accostato ai nerazzurri. Difficile ipotizzare se potrà tornare buono per il mercato, ma in tal caso sarebbe un tifoso che corona il sogno di giocare nella sua squadra. Lo ammette lui stesso: «Per che squadra facevo il tifo da piccolo? In Italia era l’Inter perché mio nonno mi regalò una felpa di Roberto Baggio, quando vestiva la maglia numero 10 dell’Inter, e così sono diventato tifoso».

Fonte: Cronache di spogliatoio