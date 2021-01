Beccalossi: “Inter, bisogna inventare con quelli che hai! Vice-Lukaku…”

Evaristo Beccalossi

Beccalossi mette in dubbio la possibilità che all’Inter arrivi un vice di Lukaku. L’ex giocatore nerazzurro, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha parlato della questione relativa al mercato, con tutte le difficoltà annesse, lanciando un’idea.

FARE DI NECESSITÀ VIRTÙ – Evaristo Beccalossi si aspetta qualche adattamento dall’Inter per l’attacco. Le poche risorse a disposizione potrebbero portare Antonio Conte a cambiare ruolo a qualcuno: «Io sono per inventare qualcosa, non puoi dire per forza a uno di essere il vice di Romelu Lukaku. Credo che nel calcio, con le difficoltà che ci sono ora, mi aspetto ancora qualche invenzione con quelli che hai. Non sono più i tempi di avere solo i due titolari. Ma all’Inter chi si potrebbe inventare?»