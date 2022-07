Graziani: «Bremer-Inter, ci vogliono 50 milioni! Milenkovic più accessibile»

Su Bremer rimane forte l’Inter che prima dovrà sbloccare la situazione Skriniar verso il PSG. Il Torino non fa sconti e sarà complicato convincere Cairo a mollarlo per meno di 50 milioni di euro. Più accessibile il costo di Milenkovic. Le parole dell’ex giocatore Graziani

PEZZO PREGIATO − Ciccio Graziani, in collegamento su Radio Sportiva, si è espresso su Bremer: «Gleison Bremer è il pezzo più pregiato della Serie A, è stato il difensore più forte dello scorso campionato. L’Inter si sta muovendo in quella direzione ma deve cedere Milan Skriniar a determinate condizioni. Solo quando andrà via il difensore al PSG allora la situazione potrà sbloccarsi. Inoltre, il Torino non scende dai 50 milioni di euro. Nikola Milenkovic è bravo ma ha un costo più accessibile».