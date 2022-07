Jacobelli: «Lukaku ha bloccato Dybala all’Inter. Ora dipende da Sanchez»

Destinato incrociato quello di Dybala e Lukaku con l’attaccante belga che ha praticamente congelato l’arrivo dell’argentino all’Inter. Adesso, tutto dipenderà da Sanchez. L’editorialista di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha fatto il punto sulla situazione

LE CONDIZIONI − Jacobelli su Tmw radio fa il punto sul futuro di Dybala: «Se noi ripercorriamo l’excursus della trattativa di rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus troviamo dei punti deboli da parte del suo rappresentante. La Juventus aveva trovato una base di accordo importante: si oscillava attorno ai 9 milioni di euro con i bonus. Poi c’è stata una rottura per la sua discontinuità. Dal 1°luglio è un parametro zero. L’Inter ad inizio di giugno aveva formulato una proposta che prevedeva un’offerta di 5+1. Proposta congelata per una settimana. Ma in quella settimana, Beppe Marotta ha chiuso per Romelu Lukaku, colpo clamoroso. Dybala è in una situazione di attesa, se l’Inter non risolve Alexis Sanchez il nodo non potrà essere sciolto».