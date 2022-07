Coppa Italia e Frecciarossa nuovo capitolo, Casini: «Unirà ancora l’Italia»

Frecciarossa anche per la prossima stagione sarà il main sponsor della Coppa Italia. Non cambia dunque la denominazione Coppa Italia Frecciarossa. Il presidente della Serie A, Casini, si è espresso con soddisfazione

NUOVO CAPITOLO − La partnership tra la Lega Serie A e Frecciarossa di Trenitalia continuerà anche per la prossima stagione. Il grande brand italiano resterà il principale sponsor della Coppa Italia. Dunque rimarrà la denominazione Coppa Italia Frecciarossa. L’ultima edizione della competizione è stata vinta dall’Inter per 4 a 2 contro la Juventus ai tempi supplementari. Il numero uno della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha commentato con entusiasmo la rinomata collaborazione. Queste le sue parole: «Esprimiamo grande soddisfazione per il prosieguo di questo viaggio con Trenitalia, un’eccellenza italiana impegnata ogni giorno nel trasporto veloce di milioni di persone in tutto il Paese. Proprio come accade quotidianamente nei collegamenti tra luoghi e persone, la Coppa Italia Frecciarossa unirà idealmente l’Italia attraverso una competizione che siamo certi regalerà, anche quest’anno, grandi emozioni a tutti i tifosi».

Fonte: Lega Serie A.it