Graziani: «Allegri non è bugiardo sull’Inter. Juventus capace di tutto»

Allegri continua a vincere partite orribili da parte della Juventus, ma si prende lo stesso i tre punti in classifica. E resta in scia dell’Inter. Per Graziani, da Radio Sportiva, è la dimostrazione di come ci sia da mantenere la massima attenzione nei confronti dei bianconeri.

AVVERSARIO PIÙ CHE OSTICO – Dopo le dichiarazioni di ieri (e non solo) sulla lotta per il titolo, Francesco Graziani avverte: «Non è bugiardo Massimiliano Allegri. Quando dice che è più forte la rosa dell’Inter in modo particolare, ma anche del Milan che farà mercato a gennaio prendendo una punta e un difensore che può giocare a sinistra, o del Napoli che può ritrovare equilibri ed entusiasmo. Ma attenzione che Cristiano Giuntoli farà mercato a gennaio: se riescono a prendere due centrocampisti con carattere e personalità non lo escludo. Quando si parla di Juventus bisogna sempre restare con le orecchie dritte, perché è capace di tutto. Può fare exploit quando nessuno lo pensa. Oggi sulla vittoria del campionato io non la do per vincente, ma Allegri dice che deve stare nelle prime quattro e andare a cogliere opportunità se qualcuna sbaglia. Questa è la consapevolezza di una mentalità corretta, di chi sa cosa fare».