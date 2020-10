Godin: “All’Inter cambiato modo di giocare. Per adattarmi...

Godin: “All’Inter cambiato modo di giocare. Per adattarmi alle richieste…”

Diego Godin Cagliari

Protagonista in conferenza stampa nel ritiro del suo Uruguay – a due giorni dalla sfida contro il Cile di Arturo Vidal e Alexis Sanchez – Diego Godin ha parlato della sua esperienza all’Inter e di quanto sia stata utile per poter crescere ulteriormente come giocatore.

LAVORO MAGGIORE – Diego Godin ripercorre la sua esperienza all’Inter. Un anno dove il difensore uruguaiano ha dovuto superare i propri limiti e lavorare ancora di più, ma anche un’esperienza che gli ha permesso di crescere ulteriormente come giocatore. Queste le sue parole, nella conferenza stampa nel ritiro dell’Uruguay: «All’Inter ho dovuto cambiare il mio modo di giocare, perché giocavamo con un sistema diverso da quello a cui ero sempre stato abituato. Ho dovuto cambiare mentalità anche per riuscire a portare sul campo quello che chiedeva l’allenatore. Tutto questo lavoro mi ha richiesto uno sforzo maggiore rispetto a quello a cui ero abituato, ma sono riuscito a cambiare i miei metodi di lavoro, ho vinto la sfida con me stesso e mi sono adattato a fare quanto mi veniva richiesto».