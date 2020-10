Hakimi, allarme rosso: un positivo al Coronavirus nel suo Marocco

Hakimi Inter

Preoccupazione in casa Inter per Achraf Hakimi. Nabil Dirar, altro esterno della Nazionale del Marocco, è stato infatti trovato positivo al Coronavirus.

PREOCCUPAZIONE – Continuano i casi di Coronavirus nel mondo del calcio. Questa volta tocca a Nabil Dirar, esterno della Nazionale del Marocco, risultato positivo al tampone. Preoccupazione anche in casa Inter, dal momento che anche il nerazzurro Achraf Hakimi si trova nel ritiro della Nazionale nordafricana. Una decisione, quella di optare per la sosta delle nazionali, che fa sicuramente discutere, specialmente in un momento come questo, considerando anche che il Marocco deve affrontare ‘soltanto’ due amichevoli.