Giuliani: «Inter senza avversarie. Lukaku? Ho visto di peggio»

Nel day-after della grande vittoria in rimonta dell’Inter sulla Roma, Fulvio Giuliani – direttore del quotidiano La Ragione – sottolinea a Sky Sport lo strapotere dei nerazzurri e la prestazione di Romelu Lukaku.

SENZA AVVERSARIE – Questo il pensiero di Fulvio Giuliani, riferendosi in particolar modo allo strapotere dell’Inter mostrato anche contro la Roma: «Con tutto il rispetto per De Rossi, che sta facendo un ottimo lavoro, le tre vinte le avrebbe vinte forse anche Mourinho. Ieri era un po’ la prova del nove, che secondo me ha anche superato. L’Inter è una squadra che in questo momento non ha avversarie nel nostro campionato. Cosa poteva fare la Roma? È andata anche vicino due volte al tre a tre, non gettiamo però la croce addosso al povero Romelu Lukaku. Quell’occasione contro Sommer? Ho visto di peggio, era una chiara occasione, ma non facilissima».