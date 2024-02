Sala: «San Siro, in agenda incontro con Inter e Milan: ecco quando»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato anche di un incontro in agenda con Inter e Milan sulla questione relativa allo stadio San Siro.

SAN SIRO – Queste le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, dopo che il Milan ha perfezionato l’acquisto dei terreni dell’area San Francesco a San Donato Milanese. «Credo che sia una partita ancora ampiamente aperta, in questi anni ne abbiamo viste di ogni – si legge su SportMediaset.it – Quello del Milan è un passo avanti ma continuo ad essere fiducioso e a conservare il dialogo con le società. Se non vedessi anche da parte loro possibilità per San Siro cercherei altre soluzioni, ma secondo me ce l’hanno ancora. I contatti (con le due squadre, ndr) sono continui. In agenda, la prossima settimana, c’è un incontro con i due club, anche se non c’è ancora un giorno definito. La stessa Inter vorrebbe proseguire con il progetto dello stadio a Rozzano: fino al 30 aprile è disponibile l’opzione per l’area del gruppo Cabassi, non distante dal Forum di Assago».