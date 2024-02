Pomigliano-Inter Women 0-3 al 45′: dominio delle ragazze di Guarino!

Termina 0-3 il primo tempo di Pomigliano-Inter Women, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Ecco quanto accaduto in questo primo tempo (QUI il nostro live testuale)

PRIMO TEMPO – Nessun problema fin qui per l’Inter Women, in vantaggio di tre gol sul campo del Pomigliano. Bastano tre minuti alle nerazzurre per aprire il risultato, con la neo-arrivata Annamaria Serturini che trova il primo gol con la sua nuova maglia. Per il raddoppio non bisogna attendere molto: all’11’, infatti, Bugeja trova il sigillo che permette all’Inter Women di mettere ancor più in discesa questa gara. Il tris lo cala poi Lina Magull, che al minuto 38 arrotonda ulteriormente un risultato che vede le ragazze di Rita Guarino in totale controllo della partita.

POMIGLIANO-INTER WOMEN 0-3

Serturini al 3′, Bugeja all’11’, Magull al 38′