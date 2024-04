Giordano, ma l’Inter dove gioca?: «Il Milan la squadra più bella in Italia da vedere»

Ieri il Milan ha vinto 3-0 contro il Lecce riducendo temporaneamente il gap dall’Inter a 11 punti. Giordano esagera sui complimenti.

L’INTER NON GIOCA IN ITALIA? − Bruno Giordano, durante il programma 90′ Minuto su Rai Due, ha elogiato in maniera così esagerata il Milan da snobbare addirittura la capolista: «Il Milan sta bene, è una squadra in forma, e oggi è la squadra più bella in Italia da vedere, è quella che si avvicina alla grande bellezza del calcio italiano. È una squadra molto proiettata in avanti, è capace di segnare sia in casa che fuori».