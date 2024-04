Udinese-Inter e Juventus-Fiorentina: cambio comune nella designazione arbitrale

Arriva un cambio nella designazione arbitrale di Udinese-Inter e Juventus-Fiorentina. Definiti già i sostituti. L’AIA lo ha appena annunciato tramite un comunicato.

COMUNICATO − Si comunica che l’Arbitro Gianluca Aureliano designato come VAR per la gara Juventus-Fiorentina e come AVAR per la gara Udinese-Inter, valide per la 31^ giornata del Campionato di Serie A 2023/24, sarà sostituito dai colleghi Di Paolo e Abisso. Ad arbitrare il match di domani sera rimane comunque Marco Piccinini della sezione di Forlì, come annunciato già dall’AIA, nelle consuete designazioni arbitrali prima di ogni giornata di campionato.