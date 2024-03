Giaccherini: «L’Inter ora pensa solo a una partita! E la Juventus ci credeva»

Giaccherini è dell’idea che per l’Inter ci sia solo una partita da giocare da qui a fine stagione. Per l’ex giocatore, ospite di DAZN, anche un commento sul distacco in classifica della Juventus.

UNA PARTITA – L’Inter, nonostante la vittoria di ieri del Milan, per Emanuele Giaccherini non avrà pressioni: «Può pensare soltanto al derby? Penso di sì. Perché tanto ormai lo scudetto è in cascina, quindi io credo che l’Inter sia con la testa proiettata a quello. In Coppa Italia è uscita, in Champions League è uscita. Quello può rendere la stagione un po’ più o meno amara a seconda delle due parti».

LA BUGIA – In casa Juventus, la sconfitta di ieri 1-0 al 93’ con la Lazio ha creato ulteriori problemi. Giaccherini smentisce le (ripetute) dichiarazioni di Massimiliano Allegri sul fatto di non pensare al titolo: «Guardava sempre al quarto posto, ma poi Wojciech Szczesny ha detto che loro ci credevano al campionato quando giocavano contro l’Inter. Quindi erano parole solo di facciata, da fuori. Allegri ha sempre parlato di quarto posto, anche quando era a pochi punti dall’Inter. Ma loro ci credevano: la Juventus lotta sempre ogni anno per vincere il campionato, poi si vede il percorso».