Di Marzio: «Rafael Leao? Situazione simile a Lautaro Martinez»

Rafael Leao ieri ha deciso Fiorentina-Milan, con il gol del definitivo 1-2 dopo l’assist per il momentaneo vantaggio. Di Marzio, su Sky Sport, paragona la questione permanenza del portoghese a quella di Lautaro Martinez.

PERMANENZA PRESSOCHÉ SICURA – Gianluca Di Marzio non intravede scossoni in vista per i due numeri 10 delle milanesi: «Devo dire che Rafael Leao dimostra non solo in campo, ma anche a parole, di stare bene al Milan. Assomiglia un po’ alla vicenda dall’altra parte di Lautaro Martinez: sono due grandi campioni che stanno bene all’Inter e al Milan, non lasciano trasparire la volontà di andare da altre parti o di andare in Premier League. Per fortuna della nostra Serie A, ma anche di Inter e Milan, c’è la possibilità di vederli nel nostro campionato ancora per un bel po’».