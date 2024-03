Lautaro Martinez ora deve ripartire: davanti c’è solo Inter-Empoli

L’Inter si avvicina al ventesimo scudetto, un trofeo storico per la bacheca dei nerazzurri. I meneghini però hanno bisogno di Lautaro Martinez: l’argentino a secco da molte partite.

RIPARTIRE – Lautaro Martinez sogna in grande: il capitano dell’Inter ha le gare contate per provare a scrivere un record in rimonta. L’Inter ha bisogno del suo capitano in queste ultime curve di campionato, con lo scudetto della stella che si avvicina sempre di più. I nerazzurri, nonostante un mese complicato come quello di marzo, tra il caso Francesco Acerbi e la cocente eliminazione dalla Champions League, spingono forte per provare a chiudere in largo anticipo la corsa della Serie A. L’argentino però, ha bisogno di ripartire per il suo piacere personale, non solo per quello di squadra. Lautaro Martinez è rimasto a secco per un mese intero, l’ultimo squillo in campionato contro l’Atalanta nel poker dello scorso 28 febbraio. In mezzo solo la rete nell’amichevole dell’Argentina contro la Costa Rica di martedì notte, che ha chiuso un altro digiuno ma in nazionale. Peraltro lungo un anno e mezzo. Per Lautaro Martinez, nel corso di questa stagione, non c’era mai stato un digiuno così lungo: nel mirino dunque l’Empoli che rischia di trovarsi di fronte la furia del Toro.