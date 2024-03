Matri: «Juventus, contraccolpo causato dall’Inter! Ma non overperforma»

Gli ultimi due mesi di Serie A hanno svelato il reale valore della Juventus, che non era certo una squadra in grado di vincere la Serie A. Matri mette nell’Inter la causa principale del crollo dei bianconeri: la sua spiegazione a DAZN.

COLATI A PICCO – Alessandro Matri vede una differenza nella Juventus: «In difesa non c’è più attenzione. Sembra aver preso il contraccolpo del distacco dall’Inter. Per me non hanno overperformato. È terza in classifica, credo che la squadra ci sia per lottare per la posizione Champions League. Per me Massimiliano Allegri è stato caricato di troppe responsabilità, in questi anni ha dovuto affrontare tanto. La Juventus ha avuto delle situazioni abbastanza critiche».