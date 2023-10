Gentile: «Lukaku toccato così pochi palloni che tifosi Inter rimasti a riposo!»

In Inter-Roma Lukaku avrebbe dovuto prendersi la sua “vendetta”. Invece la sfida è finita col risultato opposto. Così ne parla, ironizzando, Riccardo Gentile nel post-partita di Sky Sport 24.

SOTTO LE ASPETTATIVE – Inter-Roma ha avuto il finale più giusto. Riccardo Gentile valuta la prestazione di Romelu Lukaku e, più in generale, delle due squadre: «C’era grande attenzione nei confronti di Lukaku ma credo che i tifosi dell’Inter si siano riposati. Nel senso che il belga ha toccato talmente poche volte il pallone che non hanno potuto fischiarlo quanto volevano. La sua prestazione non è stata all’altezza così come quella di tutta la Roma, a parte Rui Patricio. José Mourinho le sue frasi le ha messe lì, per esperienza comunicativa e credo anche per mettere un po’ di pressione all’Inter. Da un punto di vista tecnico però non c’era bisogno. Perché che la Roma avesse queste assenze veramente importanti in una disamina finale fatte bene vengono marcate. Poi è ovvio che si può andare a San Siro a giocarsi la partita. Lo fanno anche squadre che non hanno la rosa della Roma. Quella però è una strategia che Mourinho sceglie di fare, giusta o sbagliata. Il risultato dice che è stata la scelta sbagliata però».