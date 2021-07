Galderisi: «Inter non parte favorita, sarà anno difficile»

Giuseppe Galderisi, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di “TMW Radio” dell’Inter e di come la squadra nerazzurra non parta favorita nel prossimo campionato di Serie A

CAMPIONATO − Questo il pensiero di Galderisi: «Se l’Inter pensa di essere favorita, sarà un anno difficile. Perché alle prime difficoltà, devi pensare a ricostruire come se non fosse successo niente, una squadra con una base forte che giocava un calcio cinico e concreto. Adesso, cambiano l’allenatore, le altre cose, puoi entrare in difficoltà. Io non vedo una squadra, ma per quello che ha fatto vedere l’anno scorso che aveva un altro allenatore. Per fare meglio, devi fare 15 punti in più, non è facile. La Juventus non può arrivare quarta, farà sicuramente un grandissimo campionato. Le squadre sono tutte forti, si sono migliorate».