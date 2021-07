Correa opzione Inter? Solo in un caso, valutazione Lazio alta – SI

Correa più volte è stato dato come nome possibile per l’attacco dell’Inter, ma trattare con la Lazio (soprattutto dopo quanto avvenuto con Inzaghi) è complesso. Su Sportitalia si fa il punto della situazione.

USCITA POSSIBILE – Joaquin Correa è uno dei possibili partenti per la Lazio. Sull’argentino si è parlato tanto del PSG, ma anche (in secondo piano) dell’Inter. Su Sportitalia, il giornalista Gianluigi Longari spiega come l’operazione potrebbe diventare fattibile solo in caso di cessione di Lautaro Martinez. Un qualcosa di difficile, a questo punto del mercato. Per Correa il presidente biancoceleste Claudio Lotito chiede minimo quaranta milioni di euro, e i rapporti con l’Inter come noto ora non sono idilliaci.