Gagliardini, infortunio e attesa per il rientro in gruppo: i tempi – TS

RIENTRO – Roberto Gagliardini è stato il primo, ieri, ad arrivare al raduno ad Appiano Gentile per l’inizio del ritiro dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro, però, secondo Tuttosport, è ancora fermo ai box: l’infortunio al piede occorsogli alla vigilia dell’ultima giornata dello scorso campionato, contro la Sampdoria, non è ancora stato smaltito. Per la completa guarigione dalla frattura al piede, spiega il quotidiano, sarà necessario attendere ancora qualche tempo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino