Dybala ha detto sì all’Inter! Accettata l’offerta di Marotta: i dettagli – SM

Dybala ha accettato l’offerta dell’Inter per quanto riguarda l’ultima proposta fatta da Giuseppe Marotta. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi di Sportmediaset, il giocatore è impaziente di trovare una nuova sistemazione e adesso manca “solo” da risolvere una cosa in attacco.

ACCORDO TROVATO – Dybala ha accettato l’offerta dell’Inter di 5 milioni di ingaggio per quanto riguarda la parte fissa più 1 milione di euro legato alle presenze. Dagli ultimi contatti con il suo entourage, sembra che anche dal punto di vista delle commissioni ci siano solo dei dettagli da limare. L’argentino è impaziente e vuole trovare al più presto una soluzione.

COSA MANCA – Dopo aver ottenuto l’OK definitivo del giocatore ora l’Inter dovrà occuparsi di cedere qualche giocatore in attacco. Il Flamengo si è fatto avanti per Alexis Sanchez, anche se lui continua a spingere per una permanenza in Europa. La seconda cessione potrebbe riguardare uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa, e proprio sul primo c’è da registrare l’interesse di Juventus, Napoli, Monza e Valencia. Per Correa, invece, non ci sono ancora offerte soddisfacenti.