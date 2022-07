VIDEO − Asllani, il baby gioiello che non si ferma mai: l’Inter lo presenta

Asllani è ormai da un paio di giorni un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha presentato tramite il solito filmato ideato da Inter Media House il nuovo centrocampista albanese

PRESENTAZIONE − È un Kristjan Asllani sempre in movimento che non si ferma mai. Così l’Inter ha presentato in video il suo nuovo talentuoso centrocampista arrivato dall’Empoli. Il gioiello, classe 2002, sarà il nuovo vice Marcelo Brozovic. Inter Media House ha ideato un filmato di presentazione che rappresenta al meglio le qualità del ragazzo.

Già ieri il centrocampista si è presentato agli ordini di Simone Inzaghi per il primo giorno di ritiro.