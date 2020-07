G.B. Olivero: “Lavoro Conte ottimo, Inter e Juventus corsa pari! Eriksen…”

Conte dopo il pari amaro contro il Verona aveva spaventato l’Inter con frasi sibilline sul suo futuro. G.B. Olivero – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – definisce ottimo il lavoro fin qui svolto dal tecnico nerazzurro, giustificando le sue richieste. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

CASO – Antonio Conte non ha ancora puntato definitivamente su Christian Eriksen. Secondo G.B. Olivero, si tratta di un caso legato alle scelte di mercato: «Caso Eriksen? Beh sì, è un caso che riguarda le scelte di mercato. Conte voleva Arturo Vidal perché sperava facesse quello che ha fatto Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Quindi portare non solo l’abitudine a vincere ma anche l’esperienza per far crescere i compagni e trascinarli. Eriksen è tutto un altro tipo di giocatore, non solo tecnicamente ma anche dal punto di vista temperamentale. Conte a fine stagione dirà: “Ok, a gennaio avete fatto voi ma sul mercato estivo voglio decidere di più”».

ALLA PARI – L’Inter è distante 8 punti dalla Juventus. Secondo G.B. Olivero, i nerazzurri di Conte non hanno fatto un campionato molto diverso dai bianconeri: «L’Inter si è avvicinata alla Juventus? Dal punto di vista numerico sì, i punti non sono tanti. Se pensiamo allo sviluppo della stagione, quindi una Juventus che si è trovata in difficoltà a digerire il passaggio da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri e un’Inter che nella prima parte di stagione aveva dato segnali di crescita mentale, allora qualche rimpianto può venire. Dobbiamo riconoscere che di questi 8 punti, l’Inter ne ha persi 6 negli scontri diretti contro una squadra che sulla carta è nettamente più forte. Quindi nelle restanti partite Inter e Juventus hanno fatto praticamente corsa pari».

LAVORO – Secondo il giornalista, dunque, Conte fa bene a rivendicare il proprio lavoro: «Ecco perché io dico che il lavoro di Conte è stato ottimo e capisco la sua difesa, non solo del proprio lavoro ma anche delle sue richieste. Lui parla di progetto triennale ma sono sicuro, conoscendolo, che pensava di poter addirittura vincere quest’anno. E c’è ancora l’Europa League. Ma soprattutto, vuole vincere l’anno prossimo. Non penso ci sarà un terzo anno se l’anno prossimo non riuscisse non solo a vincere, ma ad essere competitivo. Penso che il lavoro di Conte sia stato ottimo, di crescita futura, però ora vuole in breve tempo avere dei risultati».