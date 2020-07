Lautaro Martinez-Barcellona, Firpo ha detto sì all’Inter: la situazione

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona, che sembra aver trovato la via per convincere l’Inter (vedi articolo). Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Cadena SER, Firpo avrebbe accettato di trasferirsi a Milano ma per l’accordo definitivo tra i club c’è ancora da lavorare

SOLUZIONE GRADITA – Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona che ha trovato una possibile strategia per convincere l’Inter: Junior Firpo più 70 milioni di euro. Secondo Cadena SER, il terzino classe ’96, valutato 41 milioni di euro, ha detto sì all’Inter accettando dunque il trasferimento a Milano. La parte cash rimane 70 milioni di euro, soldi che il Barcellona deve recuperare cedendo qualche giocatore, ricorda sempre l’emittente spagnola.

