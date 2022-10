Fiorentina-Inter, video scandalo al Franchi dopo il 3-4! Daspo in vista – CdS

Clamoroso e inaccettabile quanto successo sabato scorso al Franchi di Firenze in occasione di Fiorentina-Inter con il tifoso nerazzurro aggredito in Maratona in occasione del gol di Henrikh Mkhitaryan per il 3-4 finale (QUI il video). Secondo il Corriere dello Sport, possibile Daspo in vista.

VIDEO SCANDALO – Un’altra pessima pagina di sport. L’ennesima che, nel recente passato, ha visto protagonista l’Artemio Franchi di Firenze. Nello specifico un tifoso nerazzurro aggredito dopo il gol di Mkhitaryan al 95‘. In questa occasione il tifo organizzato non c’entra nulla (quello di Curva Fiesole). A prendersi la triste copertina è stato uno spicchio più moderato, ovvero la gradinata Maratona dove, nella zona vicina al settore ospiti, erano presenti oltre ai tifosi di casa anche alcune decine di sostenitori nerazzurri. E le immagini che già da ieri hanno fatto il giro del web testimoniano l’aggressione di un tifoso nerazzurro da parte di un gruppo di sostenitori della Fiorentina. Spintonato e schiaffeggiato un ragazzo con la maglia dell’Inter al grido di “Buttalo di sotto” intonato da altri tifosi. In attesa che la Questura faccia chiarezza sulla vicenda, questi episodi potrebbero portare presto all’emissione di provvedimenti di Daspo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Giannattasio