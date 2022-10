Fiorentina pretende le scuse in attesa della sentenza del giudice. L’Inter neanche risponde – TS

Come se non bastassero già gli scontri tra tifosi (vedi articolo), anche in tribuna la situazione non è poi andata nel migliore dei modi tra i dirigenti di Inter e Fiorentina. Di seguito la ricostruzione dei fatti secondo Tuttosport.

LA RICOSTRUZIONE – Polemiche ancora dopo Fiorentina-Inter. D’altronde quanto successo sabato al Franchi trae origine da rapporti da tempo tesi tra i dirigenti di entrambe le squadre. Non va dimenticato, infatti, il battibecco tra Beppe Marotta e Joe Barone – supportato da Rocco Commisso -, dopo che i viola hanno più volte attaccato l’Inter sulle difficoltà nel pagare gli stipendi. Il veleno tra le due dirigenze è arrivato al termine della partita, quando i dirigenti dell’Inter sono usciti tra gli insulti della tribuna: tensione che è rimasta altissima anche negli spogliatoi, come documentato pure dagli ispettori di Lega e dalla Procura Federale che avrebbero chiesto agli interisti se volessero denunciare i fatti. La Fiorentina, dal canto suo, ha negato categoricamente le voci che attribuiscono a Rocco Commisso atteggiamenti violenti al termine della gara. La dirigenza viola attende le scuse da parte dell’Inter e di chi ha messo in giro queste notizie ritenute “false”. Queste, però, non arriveranno. L’Inter, difatti, ha preferito la via del silenzio sottolineando la grande maleducazione della controparte.

Fonte: Tuttosport – Brunella Ciullini e Stefano Pasquino