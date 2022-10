VIDEO – Roma-Napoli 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Napoli, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



L’UNDICESIMA SINFONIA – Roma-Napoli 0-1 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Il Napoli sbanca anche l’Olimpico e ottiene la sua vittoria consecutiva numero undici fra campionato e Champions League. Al 38′ Tanguy Ndombele si infila in area e cade a contatto con Rui Patricio. Per l’arbitro Massimiliano Irrati è calcio di rigore, ma il VAR lo richiama perché il portiere della Roma prende il pallone e lo toglie dalla disponibilità dell’avversario. A inizio ripresa vicino al vantaggio Hirving Lozano, su tiro potente dove proprio Rui Patricio si supera. I giallorossi in porta invece non concludono mai, con José Mourinho che prova a tenere lo 0-0. All’ora di gioco la palla buona ce l’ha Juan Jesus, ma calcia malissimo a lato. Victor Osimhen, di nuovo titolare, emerge al 70′ quando in contropiede solo davanti a Rui Patricio manda a lato. Prove generali del gol: all’80’, su lancio di Matteo Politano, svernicia Chris Smalling e fa secco il portiere giallorosso sul palo lontano. Una rete strepitosa, che stende la Roma e conferma il Napoli primo da solo a +3 sul Milan.

Video con gli highlights di Roma-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.