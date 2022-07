Eriksen: «Inter, all’inizio difficile. Prima dell’incidente volevo restare»

Christian Eriksen è stato ufficialmente presentato oggi come nuovo giocatore del Manchester United. Il centrocampista danese ha parlato ai canali ufficiali della società, tornando brevemente anche sull’esperienza all’Inter.

VOLONTÀ – Christian Eriksen è tornato a parlare – seppur brevemente – della sua esperienza all’Inter. Durante l’intervista di presentazione come nuovo giocatore del Manchester United, il danese ha parlato in questo modo: «Prima dell’incidente non pensavo che sarei finito qui. Quando ho lasciato il Tottenham volevo provare qualcosa di nuovo e sono andato in Italia. All’inizio è stato difficile ma poi mi sono trovato bene. Ero in un bel posto e la mia intenzione era quella di rispettare il mio contratto fino alla fine».