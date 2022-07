Pinamonti, Salernitana non convince: altro obiettivo (con ostacolo) – Sky

L’opzione Salernitana non convince Andrea Pinamonti, che per ora ha deciso di non lasciare l’Inter. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Marco Demicheli, l’attaccante nerazzurro ha intenzione di aspettare l’Atalanta.

PRIORITÀ – Resta ancora da definire il futuro di Andrea Pinamonti, che nonostante le offerte ricevute non ha ancora deciso di lasciare l’Inter. Il giornalista Marco Demicheli ha fatto il punto sulla sua situazione di mercato: «Al momento non è ancora convinto della Salernitana, così come non lo era del Monza. Entrambe le squadre avevano trovato l’accordo con i nerazzurri, ma nella sua testa c’è sempre l’Atalanta. I bergamaschi non sono riusciti a trovare la quadra, perché l’Inter vuole un trasferimento a titolo definitivo, anche con prestito con obbligo di riscatto. L’Atalanta propone un diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Bisogna ancora aspettare».