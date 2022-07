FOTO – Sanchez, altro ‘messaggio in codice’: conto alla rovescia e numero 10

Alexis Sanchez è solito mandare ‘messaggi in codice’ attraverso i suoi canali social. L’attaccante cileno – sempre in uscita dall’Inter – ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale. Con un conto alla rovescia

NUMERO 10 – Alexis Sanchez manda uno dei suoi messaggi in codice. L’attaccante cileno, che l’Inter sta cercando di svincolare, ha pubblicato infatti una foto con la maglia di allenamento della squadra nerazzurra. Ma anche con due frasi che fanno sicuramente drizzare le antenne: “Numero 10, tik tok”. Conto alla rovescia e nuovo numero di maglia (sicuramente non a Milano, dal momento che è saldamente sulle spalle di Lautaro Martinez). Il significato? Non resta che attendere per capire come si evolverà la sua situazione di mercato…