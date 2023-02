L’Empoli recupera lo svantaggio! Verde illude lo Spezia: pari al Castellani

Lo Spezia sfiora la vittoria in trasferta ad Empoli dopo la doppietta di Verde, ma l’Empoli recupera lo svantaggio e pareggia in conti! Due espulsi in partita.

IN TRASFERTA – Niente da fare per lo Spezia, vicino alla vittoria in trasferta dopo ben tre sconfitte consecutive. La squadra allenata da Luca Gotti si fa rimontare lo 0-2 iniziale. Al Castellani l’Empoli agguanta il pareggio nonostante la squalifica dopo appena 21′ di Fabio Parisi. Dopo appena quattro minuti, difatti, arriva il gol di Verde da calcio di rigore. Al 31′ addirittura la doppietta dell’attaccante dello Spezia. Partita equilibrata nonostante la superiorità numerica degli ospiti, ma dura poco. Difatti, al 49′ Salvatore Esposito viene ammonito per la seconda volta (e dunque espulso) ristabilendo dunque la parità numerica. Al 71′ il gol di Cambiaghi che prova ad accorciare le distanze che riapre la partita. Al 94′ Vignato sigla il pareggio completando di fatto la rimonta dei padroni di casa.