Alciato: «Polli, molti dubbi sul gol annullato! Roma-Inter uno slogan»

Alessandro Alciato, in collegamento con gli studi di LA 7, ha commentato così la sconfitta dell’Inter Women sul campo della Roma. Il giornalista ha dubbi sul gol annullato ad Elisa Polli

DUBBI – Queste le parole di Alessandro Alciato: «Gol annullato alla Polli? Decisione limite del direttore di gara, lei non è in fuorigioco. Probabilmente c’è la gamba di Ngoya qualche centimetro più avanti. Siamo al limite del regolamento, la decisione lascia molti dubbi. Questa è stata una partita che vedremo molto spesso nella pool scudetto, in partite che varranno sempre di più. Mano a mano che si avvicina la seconda parte della stagione vedremo partite simili a quella di oggi, in cui si lotta su ogni pallone. Questa partita è uno slogan di quello che sta per succedere».