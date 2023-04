Empoli-Inter, le pagelle: Handanovic torna decisivo – CdS

Samir Handanovic è tornato ad essere decisivo nella sfida contro l’Empoli, mantenendo anche la porta inviolata

PAGELLE – Samir Handanovic è uno dei migliori in campo nella sfida tra Empoli e Inter. Il Corriere dello Sport lo premia con un 7 in pagella, dovuti a due importanti interventi compiuti nella prima frazione: prima il tiro di Cambiaghi, poi quello di Baldanzi. 7 anche per Simone Inzaghi, che sceglie di rischiare molto schierando diverse riserve, ma alla fine ha ragione lui. 7, infine, anche per Hakan Calhanoglu, che è il vero regista di questa squadra, nonostante la contemporanea presenza di Marcelo Brozovic in mezzo al campo. Il croato è uno dei pochi insufficienti della sfida al Castellani, aggiudicandosi un 5,5 per via dei tanti palloni persi. La quasi sufficienza è dovuta solo all’assist per l’1-0 a Romelu Lukaku, il migliore in campo dell’Inter e premiato con un 8 in pagella. Soprattutto nella ripresa, Big Rom ricorda vagamente quello ammirato durante il biennio Conte.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi