Elmas: «Da piccolo guardavo la Roma, poi l’Inter!» E ringrazia Onana

Elmas del Napoli è l’ultimo protagonista di Culture, format di DAZN dedicato a raccontare le origini dei principali giocatori di Serie A, e ricorda le sue preferenze per Roma e Inter. Il centrocampista di Spalletti ha anche ringraziato Onana per un omaggio.

IL PASSATO – Eljif Elmas ora è al Napoli, ma la Serie A la seguiva fin da quando era piccolo: «In Macedonia si guardava sempre il calcio italiano. Il mio preferito? Francesco Totti e la Roma, perché mi piaceva come giocava. Totti mi piaceva come giocatore, un fenomeno: ho sempre guardato la Roma, poi dopo ho iniziato a guardare l’Inter. Ho guardato tutto il calcio, nella mia famiglia non lo guardava nessuno». Elmas ha poi ricevuto un omaggio di André Onana: un cappellino della nazionale del Camerun, donato dal portiere dell’Inter che era il precedente ospite del programma di DAZN. «Ringrazio tanto Onana», la risposta di Elmas.