Dzeko, nessun problema per l’esclusione con la Bosnia: la situazione

Dzeko non sta giocando Bosnia-Islanda, partita delle qualificazioni agli Europei iniziata alle 20.45 a Zenica (vedi formazioni). Per l’attaccante dell’Inter però non risultano esserci problemi particolari.

DOVEROSO RIPOSO – Oggi, dal ritiro della Bosnia, ha parlato Edin Dzeko che ha segnalato come non abbia voglia di fermarsi nonostante gli impegni ravvicinati con l’Inter (vedi articolo). Eppure, a sorpresa, il commissario tecnico Faruk Hadzibegic lo ha lasciato in panchina nella partita in corso contro l’Islanda, l’esordio nelle qualificazioni agli Europei. Nessun problema fisico o altro alla luce della scelta: Dzeko è regolarmente in panchina, inquadrato poco fa sorridente e tranquillo. La Bosnia è in vantaggio 1-0, gol al 14′ di Rade Krunic del Milan. Da capire nella prossima ora se Dzeko potrà subentrare nel corso del match o se rimarrà a riposo: dovesse segnare interromperebbe un digiuno che dura dal 18 gennaio (vedi articolo).