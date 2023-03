Inter e Milan, la differenza per i tifosi: col Benfica biglietti molto meno cari!

Inter e Milan sono impegnate ai quarti di finale di Champions League, rispettivamente contro Benfica e Napoli. Oggi è andata in scena una polemica legata ai prezzi dei biglietti: effettivamente c’è una differenza notevole.

IL DATO – Inter e Milan giocheranno nello stesso stadio e nello stesso turno di Champions League. Ai quarti di finale la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Benfica, quella di Stefano Pioli il derby col Napoli (vedi calendario). Nonostante ciò i prezzi dei biglietti, ufficializzati in questi giorni, sono ben diversi. E con l’Inter che si fa notare per aver “premiato” i suoi tifosi con cifre più basse. Il tagliando meno caro per Inter-Benfica costa 45 euro (Terzo Anello Verde), per Milan-Napoli quello analogo (Terzo Anello Blu) è a 59 euro. Questo per quanto riguarda gli abbonati, in entrambi i casi, per la vendita libera i prezzi ancora non si sanno. E anche come prezzo massimo sono i nerazzurri a farsi preferire: 285 euro il biglietto più costoso (Poltroncina Rossa Centrale), addirittura 409 euro i rossoneri (Tribuna Onore Rossa). Anche nelle curve c’è una minima differenza: in Secondo Anello Verde per l’Inter si paga 55 euro, in Secondo Anello Blu per il Milan 59 euro. In ogni caso, probabile il tutto esaurito per entrambe.