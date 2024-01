Djaló ultimo scippo Juventus all’Inter: tutti i colpi… fino ad Allegri – TS

Djaló ha scelto di iniziare la sua nuova carriera alla Juventus con un’azione anti-Inter carica di significato per il tifo bianconero. Il “tradimento” della parola per sposare il progetto di Allegri è solo l’ultimo di una lunga serie. Dalle pagine di Tuttosport la ricostruzione della vicenda

SCIPPO BIANCONERO – L’acquisto di Tiago Djaló è solo l’ultimo episodio dell’infinita sfida tra Inter e Juventus, che va sempre oltre il campo. Il difensore portoghese, promessosi all’Inter per la prossima stagione, alla fine sceglie di vestire la maglia della Juventus. Da subito. Alla base di questa decisione la volontà di giocare in una big senza step intermedi. Così da avere una vetrina utile per ottenere una convocazione ai prossimi Europei. Per questo Djaló rifiuta il prestito al Genoa – fino al termine della stagione – proposto dall’Inter. E lascia il Lille, lasciando la Francia, per una nuova avventura. Il classe 2000 portoghese ex Milan torna in Italia per circa 3.5 milioni di euro (più bonus, ndr) anziché a parametro zero. Lo “scippo” della Juventus all’Inter è legato alla lotta Scudetto in Serie A ma è solo l’ultimo di una lunga serie. In precedenza, come sottolineato dal collega Lorenzo Aprile sulle pagine di Tuttosport, fu Gleison Bremer (Torino). Prima ancora Joao Cancelo (Valencia) e addirittura Mehdi Benatia (Bayern Monaco). Non solo calciatori, visto che il grande scippo è considerato Massimiliano Allegri in panchina. Scelto dall’Inter per sostituire Antonio Conte nell’estate 2021, alla fine lo stesso Allegri non ha dubbi sul ritornare alla Juventus. E ora a Torino allenerà Djaló, con Bremer e compagni, per continuare a sfidare l’Inter…

Fonte: Tuttosport – Lorenzo Aprile