Lautaro Martinez guida in Fiorentina-Inter, con un record sullo sfondo

Lautaro Martinez è pronto a tornare in Serie A guidando i compagni in Fiorentina-Inter (domenica alle 20.45). Una partita di capitale importanza per i nerazzurri, che si affideranno ancora una volta al loro capitano, man of the match della Supercoppa Italiana appena conquistata.

RITORNO DI FUOCO – Archiviata la Supercoppa Italiana 2023, la terza consecutiva per Simone Inzaghi e per l’Inter (che sale a 8 in totale), è tempo di tornare in Serie A. Dove i nerazzurri devono riprendere il proprio percorso, che al momento vede la Juventus avanti di un punto. E dovranno farlo già da domenica sera, nella delicata trasferta in casa della Fiorentina. E, considerando le assenze di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, entrambi squalificati, l’Inter dovrà nuovamente affidarsi al suo capitano, Lautaro Martinez. Che mai come ora deve confermarsi uomo-squadra, sempre a modo suo.

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE – I numeri della stagione di Lautaro Martinez sono irreali, e sotto gli occhi di tutti. 18 gol in altrettante partite di campionato, 21 totali in 27 presenze. Più che una stagione, il Toro sembra vivere una missione. L’obiettivo suo e di tutta l’Inter è chiaro, non è più un mistero. Ma dopo un girone di andata ai limiti della perfezione, i nerazzurri si trovano ora ad inseguire. Servirà quindi ripetere con la Fiorentina la prova di forza dell’andata, così da arrivare allo scontro diretto con la Juventus del 4 febbraio nel mood migliore. Andata in cui lo stesso Lautaro Martinez siglò 2 dei suoi 21 gol stagionali. Che ora lo mettono sullo stesso gradino di Christian Vieri (123 gol) nella storia dell’Inter. Con il prossimo record a portata di mano.

OTTO NEL MIRINO – Nella classifica dei migliori marcatori nerazzurri di tutti i tempi, Lautaro Martinez ha davanti a sé solo l’ex compagno Mauro Icardi. Che chiuse la sua esperienza all’Inter nel 2019 con 124 gol. All’attuale capitano basterà quindi poco per raggiungere e superare il connazionale. Diventando così l’ottavo miglior cannoniere di sempre nella storia dell’Inter. E per raggiungere questo traguardo potrebbe bastare l’ottavo gol contro la Fiorentina, con cui Lautaro Martinez ha uno score all’attivo di 7 gol. Compresa la doppietta nella finale della Coppa Italia 2022/23, in cui il 10 nerazzurro firmò il gol numero 100 con l’Inter. Corsi e ricorsi che legano il feeling col gol di Lautaro Martinez con il percorso in campionato dei nerazzurri, che ora non possono più permettersi passi falsi.