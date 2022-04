Di Marzio: «Calendario Inter può sembrare più facile ma ha tante insidie»

L’Inter ricomincia alle ore 19.00 il suo cammino scudetto affrontando lo Spezia al Picco. Secondo Gianluca Di Marzio – ospite negli studi di Sky Calcio Show -, il calendario dei nerazzurri nasconde molte più insidie di quanto possa sembrare

APPARENZA CHE INGANNA – L’Inter tra pochissimo scende in campo contro lo Spezia di Thiago Motta. Secondo Gianluca Di Marzio anche il cammino nerazzurro da qui alla fine del campionato nasconde delle insidie: «Calendario favorevole? Dicevamo tutti che il Milan con Bologna e Torino poteva averla facile quindi anche oggi per l’Inter giocare con lo Spezia non è semplice. Ha dimostrato nelle ultime partite di non subire gol facilmente e di giocare con grande intensità. Dobbiamo elogiare il lavoro di Thiago Motta, quindi non sarà facile. Poi ci sarà la Roma che è tra le squadre più in forma del momento, a Bologna non sarà semplice. Il Cagliari alla penultima bisognerà vedere se sarà salvo, quindi il calendario dell’Inter può sembrare più facile degli altri ma nasconde delle insidie. Io non penso che Inzaghi possa pensare alla gara di martedì quando c’è da affrontare una gara del genere».